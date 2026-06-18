バイエルン・ミュンヘンでプレーする日本女子代表MF、谷川萌々子が公式インスタグラムを更新。新たに貸与された高級車を紹介し、ファンの関心を誘っている。21歳の天才アタッカーは「この度、愛知県・名古屋にあるPorsche Center NagoyaさんからPorsche Cayenneをお借りしました！家族と友人との時間を大切にしながら、PORSCHEとリラックスしたひとときを楽しんでいきます」とコメント。スタート価格が1250万円の高級SUVに手