開催：2026.6.18 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 4 - 12 [マーリンズ] MLBの試合が18日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとマーリンズが対戦した。 フィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインター、対するマーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラで試合は開始した。 1回表、3番 カイル・ストワーズ 5球目を打