「よくぞ帰ってきてくれた」半年前、彼が北中米ワールドカップの舞台に立つ姿を想像できなかった。当時はまだ無所属で、１年以上も試合に出場していなかったからだ。だが、冨安健洋は蘇った。２−２で引き分けた６月14日のオランダ戦、75分から３バックの右に投入された27歳は、的確なポジションニングで相手の攻撃を分断し、ボールを持てば正確なパスを通して後方からリズムを作り出した。昨夏に名門アーセナルとの契約を