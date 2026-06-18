夏休みの予定にも影響を与えるかもしれません。改正法によって、７月からパスポートの申請手数料が最大で７０００円安くなります。代理店からは海外旅行客の増加に期待の声が聞かれました。（吉岡記者）「海外旅行に欠かせないパスポートの申請。手続きを行うパスポートセンターですが、いまは閑散としています」札幌市中央区のパスポートセンターです。４月から５月にかけての申請件数は、２