議会制民主主義の根幹である選挙制度は、議員定数のあり方も含めて、国会の場で、各政党が議論を尽くして決めるべき問題である。連立政権合意に盛り込んだからといって、衆院定数（４６５）を強引に削減しようという自民党と日本維新の会の姿勢は、到底許されるものではない。自民・維新の与党が、衆院定数を削減するための法案を決めた。与野党協議会で定数削減を含めた制度改革を検討し、１年で結論が出なければ比例定数を