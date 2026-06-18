凍える海で多くの命が失われた船の事故で、運航会社のトップに実刑判決が下った。現場にいなかったとしても安全管理に責任を負うべきだとする当然の司法判断だ。北海道・知床半島沖で２０２２年４月、乗客乗員２６人を乗せた観光船が沈没して全員が死亡・行方不明となった事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社社長桂田精一被告に、釧路地裁は禁錮５年の実刑判決を言い渡した。判決は法定刑の上限にあたる。裁判所は、