［金利１％検証日銀］＜中＞「中小企業の置かれている状況を理解していない」。日本銀行が１６日の金融政策決定会合で決めた１・０％程度への利上げについて、埼玉県川口市で機械工具の修理を行う中小企業「アベ」の阿部嵩社長（４４）は不安を口にする。融資元の信用金庫が利上げを受けて貸出金利を引き上げれば、年間の返済負担は１０万円程度増える見通しだ。中東情勢の悪化前に比べ、機械部品の仕入れコストは２割上昇し