アマゾンギフト券がもらえるインターネット上のキャンペーンに、約４７００人分の氏名を使って応募したなどとして、警視庁が東京都江東区、会社役員の男（４６）を詐欺などの疑いで逮捕したことがわかった。ネット上にある住所や氏名を収集し、他人名義で応募して得たギフト券情報を集約するまで、一連の作業を自動化するプログラムを自作していたという。捜査関係者によると、男は２０２２年９月〜２３年１１月、都内の人材広