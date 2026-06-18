ハックの「ピッタリ！保冷保温クロス」気温の上昇とともに、弁当箱やペットボトルを包んで使う「保冷クロス」の需要が高まっている。布の内側に断熱性のあるアルミ蒸着シートを縫い付け、ある程度は温度を保つことができる。布同士を重ねるだけでくっつく手軽さも人気の一因となっている。（共同通信＝浜谷栄彦記者）河淳（東京）がKEYUCA（ケユカ）ブランドで販売する「巻くだけ保冷クロス」は特殊なマイクロファイバーの繊維