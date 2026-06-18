ミラノ・コルティナ五輪4位の千葉百音（木下グループ）が大技習得に意欲を示した。現在はトリプルアクセルや4回転ジャンプも練習中。「五輪シーズンが終わって、新しい技にチャレンジできるのは今の時期」と語り、オフには筋力アップを重点的に取り組んできた。新シーズンのプログラムに組み込むかは未定だが「どこまでできるか挑戦したい」と続けた。