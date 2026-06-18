大相撲パリ公演に参加した横綱豊昇龍（２７）＝立浪＝が１７日、八角理事長（元横綱北勝海）らと東京・羽田空港着の航空機で帰国。柔道男子１００キロ超級で五輪３大会金メダルのテディ・リネール（３７）＝フランス＝と相撲対決を行う夢プランを語った。１４日のトーナメントを制した豊昇龍は「人生初めてのパリでいい相撲を取れた」と感慨深げ。エッフェル塔など観光、食事も「パンが好きなので、パリのは一番おいしかった」