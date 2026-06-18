会員になればギフトカードがもらえるキャンペーンに、うその情報で応募するなどして790万円相当をだまし取ったとして、会社役員の男が警視庁に逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、詐欺などの疑いで逮捕されたのは、東京・江東区の会社役員、竹村航容疑者（46）です。竹村容疑者は2022年から2023年にかけて、インターネットサイトの会員になればAmazonギフトカードがもらえる学生向けキャンペーンに応募するた