築古賃貸でも整う暮らしのアイデアを発信しているインフルエンサーのsui_cleanさん（@sui_clean）がこのほど、自身のインスタグラムを更新。「梅雨前に揃えたい」ダイソーの便利グッズを使った濡れ対策ハックを公開し、「効果にびっくり」「欲しすぎる」と反響を呼んでいる。紹介されたダイソーのアイテムは3つ。まず1つ目は、車への乗り込み時に大活躍しそうな「伸縮傘カバー」（220円）。プラスチック製の白いカバーを上へ引っ