いまSNSを中心に有名チェーン店をかたった体験イベント詐欺が増えていて、各企業が続々とウェブサイトで注意喚起を促す事態となっている。その手口は…、目的は…。「ケーキのお仕事体験」クリックがきっかけ実際にイベントに申し込んだ方に話を聞いた。40代2人の母・田中さん（仮名）：自分のインスタグラムのフォローしている人たちの投稿をチェックしていると、「コージーコーナー」さんの「デコレーションケーキのお仕事体験」