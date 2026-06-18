急展開でも不安なし！？日本ハムの新庄剛志監督（５４）が楽天の指揮官に急きょ就任した吉井理人監督（６１）との?再戦?を心待ちにしている。成績不振に陥っていた楽天は１０日から三木前監督が休養に入り、塩川ヘッドコーチが監督代行を務めてきた。ところが、リーグ戦再開を前に昨季までロッテを率いた吉井監督を新たに迎える異例の人事を敢行し、１７日に正式発表した。日本ハムは今季の楽天戦で７勝４敗。相手は借金１