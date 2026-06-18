交流戦の主役は、やはりパ・リーグだった。その中でも西武は１４勝３敗１分けで球団史上初の優勝を飾り、圧倒的な存在感を示した。一方、セ・リーグ勢が苦しむ中で踏みとどまったのが、橋上新体制となった巨人だ。セ唯一の勝ち越しで４位タイに食い込み、リーグ再開へ確かな足場を築いた。明暗の分かれた交流戦で、なぜこの２球団は結果を残せたのか。本紙専属評論家の伊原春樹氏が、その背景と今後の焦点を読み解いた。【新鬼の