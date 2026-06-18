交流戦の主役は、やはりパ・リーグだった。その中でも西武は１４勝３敗１分けで球団史上初の優勝を飾り、圧倒的な存在感を示した。一方、セ・リーグ勢が苦しむ中で踏みとどまったのが、橋上新体制となった巨人だ。セ唯一の勝ち越しで４位タイに食い込み、リーグ再開へ確かな足場を築いた。明暗の分かれた交流戦で、なぜこの２球団は結果を残せたのか。本紙専属評論家の伊原春樹氏が、その背景と今後の焦点を読み解いた。【新鬼の
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 寺田心 泣く子に怒った人を注意
- 2. 死亡の16歳 自白迫られ体重激減?
- 3. 「けいれん動画」はじめ語る意図
- 4. 市長死亡「他殺隠蔽は不可能」
- 5. 新井浩文 刑務所内で衝撃体験
- 6. 累計100万部突破 人気作アニメ化
- 7. 室蘭女子高生失踪 空白の4分間
- 8. 白黒銀 3色パケのおにぎり登場
- 9. 二宮和也「まだ動きが続いてる」
- 10. 書店減少 大手15社が共同声明
- 11. 米 イラン不合意なら爆弾落とす
- 12. 東海道新幹線に完全個室を導入へ
- 13. ダブルインパクト ドンデコルテ、ビスケットブラザーズらが決勝進出！ 昨年新設のお笑い賞レース、決勝戦う８組発表
- 14. 豊島区 民泊15事業者に停止命令
- 15. 「銀行強盗」日米同時公開中止
- 16. ありえない ホテルで波瑠を叱責
- 17. 遠藤航「堪忍袋の緒が切れた」か
- 18. 音楽の未来を変えたいと願う4人の原石が激突！『STAR RISE AUDITION』最終審査が6月19日開催、シンガーオーディションファイナリストが語る決意と葛藤
- 19. 2人の承諾得て殺害 懲役13年求刑
- 20. 山田まりや離婚合意「スッキリ」
- 1. 死亡の16歳 自白迫られ体重激減?
- 2. 市長死亡「他殺隠蔽は不可能」
- 3. 室蘭女子高生失踪 空白の4分間
- 4. 白黒銀 3色パケのおにぎり登場
- 5. 米 イラン不合意なら爆弾落とす
- 6. 東海道新幹線に完全個室を導入へ
- 7. 豊島区 民泊15事業者に停止命令
- 8. 2人の承諾得て殺害 懲役13年求刑
- 9. 愛子さまの夫に立ちはだかる壁
- 10. 店舗で事案 バンダイナムコ謝罪
- 1. ボディソープで掃除 異例の声明
- 2. 金の国じゃねぇか TDRに批判の声
- 3. 2億円超の港区物件「抵抗感」も
- 4. 消費税1%案「議論していない」
- 5. 板橋区の「熊野町レトロ」撤収へ
- 6. 医者の妻の職業TOP3 裏事情も
- 7. 文春 高市氏を巡る記事の説明へ
- 8. 中古のランドセル購入 親に反響
- 9. 出雲大社あるある それじゃない
- 10. イオンモールおじさん批判に反論
- 1. 反日情緒は「常に存在してない」
- 2. 10kg減量「マンジャロ必要ない」
- 3. ロシア大統領風刺の芸術家射殺
- 4. Netflixで人気 韓俳優100万急増
- 5. ヒトの発育遅延 原因を解明
- 6. 紐なしバンジー即死で6人逮捕 伯
- 7. ロバ塗装→シマウマ? 偽装を指摘
- 8. プーチン氏批判で知られる人射殺
- 9. イラク戦争が残した見えない傷
- 10. マルフォイ俳優 出会い系に帰還
- 1. 26年東大合格者 爆増させた学校
- 2. 「紅プリンセス」中国に流出か
- 3. 【もはや清々しい】広告費をかけて消される広告を出したチルアウト、今度はPR記事で「ぜひ消してください」と叫ぶ
- 4. 『NAVITIMEドライブサポーター』逆走発生を防止。多発地点での注意喚起機能を提供開始
- 5. 大手6社 アイス価格でカルテルか
- 6. 「夢の国」離れ 値上げで懸念も
- 7. 炎上不可避…dカードが超絶改悪
- 8. 初のAV専用プラットフォーム「Align Controller」を発表
- 9. ひどい ANA新株主優待が波紋呼ぶ
- 10. ChatGPT利用者 初めて50％割れ
- 1. 無料でウェブページの変化を自動検知できる「changedetection.io」をDockerでセットアップして実際に監視してみた
- 2. 「9.11」の写真を5000枚以上集めた「World Trade Center Photos」
- 3. ホットクックで減量食「沼・セメント・マグマ」を料理してカラダづくり
- 4. 兵庫医大「顔認証」で出欠確認
- 5. スマートフォンで「時差ぼけ」が解消？ 体内時計の研究者が共同開発したアプリの実用度
- 6. グーグル、7種類の新絵文字を公開 「指紋」「目の下にくま」など
- 7. ChatGPT 電力がGoogle検索の10倍
- 8. KDDI株主総会、株主らAI戦略やガバナンスを問う ローソンでのpovo販売は9倍に成長
- 9. Windows 11の「Microsoftアカウント」を使わせる圧が強くてユーザーから不満の声
- 10. コードレスで使う場所を選ばない！折りたたんで持ち運べる充電式LEDデスクライト
- 11. [石野純也の「スマホとお金」]スマホにもついにメモリ高騰の波。端末価格はどう変わる？ 新モデルの事情と今選ぶべき機種
- 12. YouTubeもFacebookも360°動画！意外と簡単な制作手順と、特性を活かした企画アイデア
- 13. レゴ公式のフル可動「パナマ運河」キットが圧巻のデキ
- 14. 唯一無二の透明球体で本格水冷マシンも対応可能な巨大PCケース「In Win WINBOT」が本当に市販化へ
- 15. ノートンライフロックが個人情報流出モニタリング・被害時電話サポート対応の「ノートン ID アドバイザー Powered by LifeLock」を11月26日に発売【レポート】
- 16. 爽やかな香り！ピリッとした辛味が口いっぱいに広がる「青唐辛子からあげ」
- 17. Google、会話のキャッチボールもできる新「Google Home スピーカー」。16800円
- 18. スマートフォン、使っているのはiPhone？ Androidスマホ？ 乗り換え意向は1割未満
- 19. MacBook Proで検証した着脱バッテリー搭載の「超小型ポータブル電源TECHOSS」、びっくりドンキーの「カリー」を自宅で
- 20. 第3世代Starlinkアンテナ＆ルーター登場、自動調整機能非搭載で手動調整の必要あり
- 1. 遠藤航「堪忍袋の緒が切れた」か
- 2. 本田圭佑 日本代表にダメ出し
- 3. 森保Jに試練 久保残り2戦欠場も
- 4. 大谷15号も「やっぱりおかしい」
- 5. 本田氏の解説 ボロカス言われる
- 6. 久保建英 車椅子移動になった訳
- 7. 久保の代わりいない 偉人が指摘
- 8. 阿部前監督は「狭い世界の人」
- 9. 日本代表は「どこ選んでも地獄」
- 10. 久保建英 左ひざの負傷を公表
- 1. 寺田心 泣く子に怒った人を注意
- 2. 「けいれん動画」はじめ語る意図
- 3. 新井浩文 刑務所内で衝撃体験
- 4. 累計100万部突破 人気作アニメ化
- 5. 二宮和也「まだ動きが続いてる」
- 6. 書店減少 大手15社が共同声明
- 7. ダブルインパクト ドンデコルテ、ビスケットブラザーズらが決勝進出！ 昨年新設のお笑い賞レース、決勝戦う８組発表
- 8. ありえない ホテルで波瑠を叱責
- 9. NHK会長が本田圭佑の解説に感謝
- 10. 山田まりや離婚合意「スッキリ」
- 1. 細身の川口春奈が10kg減 賛否も
- 2. 離婚したい ドッキリ仕掛け後悔
- 3. ユニクロ「幻のTシャツ」が再販
- 4. 「自分はポテトSだけ」投稿反響
- 5. 70歳ゲンが孫娘との生活始める
- 6. 奨学金借り借金だけ残った 後悔
- 7. 産後レス「私が原因」妻が反省
- 8. 「70代 ZARAを着る」大人コーデ
- 9. 老後の孤独防ぐ 散歩習慣作り方
- 10. 服選び 迷ったときの解決策は
- 11. Eggs ’n Thingsの白桃フェア開催♡白桃パンケーキと夏限定メニューが登場
- 12. 母の好物知ってる? 介護前に確認
- 13. 「使える白の服」の選び方とは
- 14. でこぽん吾郎 保育士時代の驚き
- 15. 夏のデニム、もっと楽に、涼しく。気負わずはける大人の【イージーパンツ】
- 16. 熱中症対策 NGな水分補給の仕方
- 17. ココスのかき氷第2弾が登場！しろくまや話題のドバイチョコなど全7種を満喫
- 18. 「えっ、一緒に出かけるの!?」高校生長男の猫カフェリクエストに母そわそわ
- 19. ワコールが自動車産業分野に進出 BASFと協業、独自技術を用いて内装部品を開発
- 20. 自分ご褒美は「おうちエステ」。最新美容家電8選！【ダイエット・ドライヤー・美顔器・脱毛】