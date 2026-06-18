今月９日に肺炎のため亡くなった俳優の中村玉緒さん（享年８６）の告別式が１７日に執り行われた。明石家さんま、舘ひろし、松平健など約２００人が参列。弔辞を述べたのは、玉緒さんの夫の故勝新太郎さんの付き人だった松平だった。松平は「息子のようにかわいがっていただきました」と感謝した上で「奥さんのあの笑い声、その明るさは、これからも皆さまの心にきっと残っていくと思います」などと最後の言葉を贈った。歌