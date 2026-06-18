北中米Ｗ杯１次リーグＪ組初戦のアルジェリア戦（１６日）でハットトリックの活躍を見せたアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３８）を、元ブラジル代表ＦＷロナウド氏（４９）が絶賛だ。メッシはこの日、ハットトリックマーク。Ｗ杯通算得点を１６に伸ばし、最多記録に並んだ。再び歴史に名を残したメッシの活躍を手放しでほめたたえたのはロナウド氏だ。スペインメディア「ムンド・デポルティボ」によると、怪物と呼ば
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