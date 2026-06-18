ＵＦＯ研究家が、スティーブン・スピルバーグ監督の新作「ディスクロージャー・デイ」について、内部告発者証言の真実を捉えていると主張している。米メディア・ＦＯＸニュースが１６日、報じた。米下院で２０２３年以降毎年行われているＵＦＯ公聴会や、５月８日からこれまで３回行われてきたトランプ政権による「ＵＦＯファイル」公開。米国で１２日に公開された映画「ディスクロージャー・デイ」が現実世界と不気味なほど重