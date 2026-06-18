ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）の今後の動向に注目が集まるなか、フェザー級王者が注目発言を行った。井上の次戦を巡っては、ＷＢＡ世界バンタム級王者ジェシー?バム?ロドリゲス（米国）との対戦計画が水面下で進行中。一方で、井上は１階級上のフェザー級転向も視野に入れており、ＷＢＣ同級王者ブルース・キャリントン（米国）らが対戦相手に名乗りを上げている。そうしたなか、キャ