ポルトガル―コンゴサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は17日（日本時間18日）、グループK初戦のポルトガル―コンゴが米ヒューストン・スタジアムで行われ、1-1で引き分けた。後半途中、今大会から導入された新ルールが発動され、コンゴが一転ピンチに。未明から観戦していたネット上のファンは驚きを隠せなかった。ファンが騒然となったのは1-1で迎えた後半7分の場面。コンゴのゴールキックから試合はリスタートされたが、