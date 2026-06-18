日本代表は日本時間２１日、１次リーグ第２戦でチュニジア代表戦を迎える。２―２で引き分けた同１５日のオランダ戦から中５日。２０１８年ロシア大会、２２年カタール大会では大幅なメンバー入れ替えのターンオーバーを実施したが、いずれも敗れた。Ｗ杯でうまくいったことがないターンオーバーを、チュニジア戦で実行すべきか。担当の岡島智哉記者が「読み解く」。チュニジア戦は勝利がマストの一戦となる。引き分けて勝ち点