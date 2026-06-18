メキシコに来たからには、本場のタコスを食べようと現地の評価が高いレストランに向かった。４種類のタコスが乗ったプレートとともに、上司から「持って行け」と言われた我が社のマスコット「Ｈｏ！さん」のぬいぐるみと記念撮影。舌鼓を打ち、ホテルに帰ろうとした時に「持っていた緑色のうさぎは何だ？」と店員のルイスさん。「自分の会社のキャラクターだよ」と説明すると会話が弾み、ほかの店員さんも集まって思わぬ交流がで