巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が１７日、スポーツ報知のインタビューに応じた。阿部前監督の辞任を受けて交流戦から指揮を執り、１８試合で１０勝６敗２分け。目指すのは「守り勝つ野球」と投手を中心とした守備の重要性を掲げた。打撃好調の捕手・岸田、大城の一塁起用も検討していることも明言。恩師の野村克也さんの教えなども明かし、１９日の中日戦（東京Ｄ）からのリーグ戦再開へ決意を語った。（取材・構成＝片岡優帆