阪神は１２安打１０得点の大勝で交流戦白星締め。連敗を「２」で止め、ヤクルトと同率２位に浮上した。４年連続負け越しとなった交流戦は６勝１２敗で特にパ・リーグ上位に力の差を見せつけられ、藤川監督は「チームの大きな課題であると認識している」と厳しい表情で総括した。１９日・ＤｅＮＡ戦（横浜）から再開するリーグ戦に向けて「自ら勝負をグラウンド上で仕掛けていく選手になってもらわないと困る」と語気を強めた。