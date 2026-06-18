西武のタイラー・ネビン内野手が１９日から始まるオリックス戦（京セラＤ）を欠場することが１７日、分かった。西口監督が全体練習後に取材に応じ、「オリックス戦では使わない。抹消するほどではなくて、本人の感覚的には『来週中には戻って来られそう』と」と２２日・楽天戦（東京Ｄ）以降の実戦復帰となる見通しを示した。この日は、大阪・舞洲のオリックス球団施設で行われた全体練習に参加。ティー打撃を行った後、ダッシュ