オランダ戦で左膝を負傷日本代表MF久保建英が北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ（GS）を欠場することが現地時間6月17日、濃厚となった。この日、ベースキャンプ地アメリカ・ナッシュビルでの練習を回避。20日のGS第2戦チュニジア戦（メキシコ・モンテレイ）、25日の同第3戦スウェーデン戦（アメリカ・ダラス）の出場は厳しい見通しとなった。久保は14日のGS初戦オランダ戦（2-2）で左膝を負傷していた。オフ明けの