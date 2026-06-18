中日・井上一樹監督（５４）が１７日、巨人入りが決定した小笠原について言及。「昔のよしみで、勝負を生ぬるい感じでやりますって選手はいない」と真剣勝負の覚悟を示した。小笠原は、２４年シーズン終了後に中日からポスティングシステムを利用して米球界に挑戦。指揮官は「中途半端な形で日本に帰ることがないように」とエールを送っていた。２年ぶりの日本球界復帰にあたり、中日も動向を調査していたが、結果的には、同一