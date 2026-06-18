下半身のコンディション不良で離脱中のオリックス・渡部遼人外野手（２６）が１７日、大阪・舞洲の球団施設で屋外フリー打撃を再開した。５日に出場選手登録を抹消され、段階を踏みながらリハビリ。「打撃は全然大丈夫。（問題なく）できるくらいまできました」と丁寧にフォームを確かめた。プロ５年目の今季は４６試合に出場し、打率２割６分２厘、３本塁打、１０打点。パ２位の１１盗塁と、俊足を武器に中堅のレギュラーをつ