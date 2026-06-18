オリックス・若月健矢捕手（３０）が１７日、交流戦明けのペースアップを宣言した。１軍は休日だったが、大阪・舞洲で自主練習。「きのう（１６日）動いて、思いのほか疲れが取れていた。あまり休んでいてもどうなのかな」と１時間、室内練習場で汗を流した。プロ１３年目の今季は３月のＷＢＣを経て、ここまで４９試合に出場。同じ９５年生まれの森友が離脱した２日以降は全試合で先発マスクをかぶるなど、チームに欠かせない