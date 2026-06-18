ソフトバンク・周東佑京外野手（３０）が、スポーツ報知にパ・リーグ３連覇への決意をつづった。２年連続１０度目の交流戦優勝は逃したが、セ・リーグにも１４勝４敗と強さを発揮。３・５ゲーム差を追う首位・西武を強く意識した。５月にＤｅＮＡからトレードで加入した山本祐大捕手（２７）の貢献にも感謝し、チームへの思いを打ち明けた。＊＊＊＊交流戦では１０個の貯金をつくることができました。チームとして