阪神・立石正広内野手（２２）が１７日、出場選手登録を抹消され、尼崎の２軍施設「ＳＧＬ」で練習を行った。１軍では２２試合で打率２割２厘、２本塁打、９打点。１６日の西武戦（甲子園）では４打席連続三振で、１６打席連続無安打となり、涙を流していた。「ファームで対相手に自分のスイングの再現性を上げていくことが大切」ともう一度、打撃を見直すつもりだ。平田２軍監督は「練習を見ても前向きだし、いい経験してるとこ