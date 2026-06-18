ソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）が１７日、この日就任した楽天の吉井監督を警戒した。２３〜２５年はロッテの監督も務めた敵将。同じ和歌山出身の指揮官は「びっくりした。またグラウンドでお会いできることが楽しみ」と再会を心待ちにした。注意したのはその手腕だ。「投手陣の立て直しは得意分野だと思う」。日本ハム、ソフトバンク、ロッテで投手コーチを歴任し、ダルビッシュ（パドレス）、大谷（ドジャース）などを