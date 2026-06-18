【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯で１次リーグ（Ｌ）を戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、全体練習を再開した。＊＊＊日本―チュニジア戦は、Ｗ杯通算１０００試合目のメモリアルマッチとなる。初戦のオランダ戦で劇的な鎌田大地の同点弾を演出し、勢いに乗るＦＷ小川航基は「今まで積み上げてき