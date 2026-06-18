ポルトガル―コンゴ前半終了間際、ヘディングで同点ゴールを決めるコンゴのウィサ（左端）。GKはD・コスタ＝ヒューストン（共同）コンゴが好機を生かして引き分け。0―1の前半終了間際、CKからつなぎ、右クロスをウィサが頭で決めて同点。守備は5バックでロナルドを封じた。ポルトガルはJ・ネベスが早々に先制したが、その後は決め手を欠いた。（共同）