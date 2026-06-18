日本初の本格アクション女優として活躍した志穂美悦子（70）の出演作が銀幕でよみがえる。東京・目黒シネマで、7月5日から11日まで志穂美悦子週間として「宇宙からのメッセージ」（78年）と「二代目はクリスチャン」（85年）が上映される。志穂美はこのほど日刊スポーツの取材に応じ「映画が今の私の礎」と当時を振り返った。【鎌田良美】今でも10日に1度はボクシングジムに通う。「自分をアスリートだと思ってるから。まだできる