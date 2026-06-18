【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向け、ベースキャンプ地で大部分を非公開にした練習を行った。＊＊＊第１戦のオランダ戦（２△２）では、後半途中に“右サイド総入れ替え”で右の主導権を握り、奪ったＣＫから同点ゴールを決めた。途中出場のＭＦ伊東純也、ＤＦ冨安健洋、ＤＦ菅原由勢の３枚が流れを変