【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯で１次リーグ（Ｌ）を戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、全体練習を再開した。ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）はアルゼンチンＦＷメッシ（３８）がＪ組初戦・アルジェリア戦でハットトリックを達成したことを受け「神様は神様だね。いやー、びっくりしました、正直。あれで