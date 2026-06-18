◆米大リーグレッドソックス―ブルージェイズ（１７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）ブルージェイズは１７日（日本時間１８日）、先発登板予定だったマックス・シャーザー投手（４１）が先発を緊急回避し、背中のけいれんのため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入ったことを発表した。地元放送局スポーツネットの解説者であるダビディ氏は自身のＸでシャーザーの様子を投稿。シャーザーは１５日（同