【エビアン共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は17日、先進7カ国首脳会議（G7サミット）がウクライナへの防空支援強化で一致したことについて「重要な成果だ」と評価した。各国首脳が合意した対ロシア制裁強化も追い風として、ロシアのプーチン大統領に終戦に向けた直接対話を迫りたい考えだ。ゼレンスキー氏は16日、フランス東部エビアンで開かれたサミットのウクライナ情勢に関する討議に出席し、ト