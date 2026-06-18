フリーアナウンサー宇垣美里（35）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜ジメジメもイライラも笑って吹き飛ばせ！初夏の愚痴祭り2時間SP」（後9・00）に出演し、イラっとする他人の言動を明かした。宇垣は「宝塚が凄く好きで、宝塚歌劇団をよく見に行くんですけど、それを言うと、特に男性の方が多いんですけど“実際にああいう男はいないんだよ”っておっしゃる方いらっしゃって」と語った。宇垣は「私が知ら