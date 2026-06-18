元日本代表MFの本田圭佑が、人気TikTokerであるウンパルンパさんの公式インスタグラムに登場。北中米ワールドカップの解説で現地入りしている40歳が“７つの質問”に真面目に答えた。４年前のカタール大会に続いて日本戦でテレビ解説を担当している本田。グループリーグ初戦で２−２のドローに終わったオランダ戦では、さっそく斬新な視点や独特の言い回しが大きな話題を集めた。翌日にはウンパさんをインタビュアーに招き、珍