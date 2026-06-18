オランダとの北中米ワールドカップ初戦を２−２で引き分けた日本代表は現地６月17日、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施。冒頭の約15分のみが公開された。この日、オランダ戦で左膝を負傷した久保の姿はなかった。日本サッカー協会によれば、ナッシュビルに戻ってからMRI検査を受けて、負傷が確認され、離脱はせず、早期復帰を目指してリハビリに励むという。 診断結果や全治期間は非公表となってい