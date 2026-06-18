2026年６月17日（日本時間18日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表が20日のチュニジア戦に向け、ナッシュビルSCのトレーニングセンターで練習を行なった。１日オフを挟んでのこの日、オランダ戦で左膝を負傷した久保建英、疲労を考慮して別メニューとなった上田綺世を除く26名（サポートメンバーの吉田麻也、メンター役の南野拓実を含む）が参加した。メディア公開された冒頭15分でもっとも騒がしかったのは、長友佑都、長