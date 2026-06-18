「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの娘で、継承者となった細木かおりさん（47）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜ジメジメもイライラも笑って吹き飛ばせ！初夏の愚痴祭り2時間SP」（後9・00）に出演。「回答期限が早すぎる取材のメール」にイラっとすると語った。細木さんは「この間なんか、ゴールデンウイークの3日の日にきて、6日までに出せって言うんですよ。事務所は休みだし、誰も受け取