岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」が3日目を迎える。8Rは東一次予選2が行われる。S班真杉が隙のない運びから別線を蹴散らす。総合力高い森田との力勝負が本線。真杉の番手の神山は落車（滑入）後でどうか。小原太、鈴木玄の突っ込みに注意。＜1＞鈴木玄人体の痛みはあるけど大丈夫。気持ちで何とかする。森田君。＜2＞小原太樹余裕がなかった。詰めが甘い。（4月）落車の影響は少しありそう。弟子の青野君へ。＜