岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」が3日目を迎える。9Rは西一次予選2が行われる。復調途上の脇本だが力は上位。豪快な仕掛けで別線をのみ込む。中国勢が強力ラインを形成。町田が先制なら番手の取鳥が抜け出す。三谷将は気迫の強襲も。＜1＞町田太我自力。＜2＞脇本雄太清水君のけん制もあったので自分のタイミングではなく無理やり行った。良くない中でも気持ちの面は悪くない。自力勝負。＜3＞岩津裕介取鳥