ボートレース大村のG2「ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭」は2日目を迎える。注目は12Rだ。近況のリズムは悪くない篠崎が順当に勝つ。しっかりスタートを決めて先マイ勝負。初日の上がりタイムが良かった畑田を相手に指名する。稲田はいい足しているが、5コースでは若干評価を下げざるを得ない。中山は合えばレースはできそう。差して粘りみたい。＜1＞篠崎仁志足は全体的に普通。いいところ、悪いところ