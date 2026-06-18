ジュニアの5人組「KEYTOLIT（キテレツ）」の佐々木大光（24）が17日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。全盛期より10キロ太ったことを明かした。今回は「知られざる効果＆効能15個の隠れスーパーフード大公開」と題して放送された。その中で、佐々木は「ダイエットがしたくて」と痩せたいことを告白した。これに対し、MCの明石家さんまは「アイドルにしてはポチャッとしてんのか?」と聞