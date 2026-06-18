ボートレースとこなめの開設73周年記念競走「G1トコタンキング決定戦」は最終日。12Rで優勝戦が行われる。G1初優出→初Vにリーチをかけた松本を本命視する。池田の圧力に耐えて1マークを漏らさずにしっかり回れば、栄冠はすぐそこだ。機力なら佐々木が1番。とにかく立ち上がりの足がいい。勢いよく割り差せば突き抜けも十分ある。好枠勢の攻防がもつれた場合は新田の出番。機力劣勢でもこの安定感は買いだ。山口、白井は好展開